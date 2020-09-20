نجم منتخب مصر السابق: أزارو قريب من العودة للأهلي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:56 م
ازارو
ازارو
علي نبوي
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أثنى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، على قدرات وإمكانيات محمد شريف لاعب الأهلي المعار لنادي إنبي.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "محمد شريف لاعب جيد ومميز، ومفيد للنادي الأهلي مع أكرم توفيق في حالة عودة اللاعبين لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل".

وأضاف:" شريف قادر على اللعب في أكثر من مركز، وأيضا وليد آزارو يقترب من العودة للأهلي، وسيتم حسم ملف اللاعبين المعارين في الفترة القادمة".

وأردف:" هناك مشكلة بالنسبة للثنائي جيرالدو دا كوستا، وجونيور أجايي، واللاعبان يرفضان الدخول ضمن صفقات تبادلية".

وتابع:" وكيل أجايي أبلغ مسئولي الأهلي بعدم رغبته في الدخول ضمن صفقات تبادلية، وفي حالة رحيله يحصل على عقده، مع ترك حرية الانتقال لأي نادٍ".

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