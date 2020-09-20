الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم مقطورة بسبعة سيارات في حلوان

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
أستعلمت نيابة حلوان الكلية، عن الحالة الصحية لأصابة 4 أشخاص في حادث دهس مقطورة ب7 سيارات امام مستشفي حلوان العام وإرسال تقرير وافي بالحالة الصحية تمهيدا للاستماع إلي أقولهم.


البداية عندما تلقي مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث مروري أمام مستشفى حلوان العام، وبالانتقال والفحص تبين قيام سائق مقطورة بالسير بدون فرامل في السيارة، ما تسبب في اصطدامه بـ7 سيارات ملاكي وميكروباص.


أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج،

وألقت قوات الأمن القبض على السائق المتسيب في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ أقل من ساعة

برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ يوم

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. قناة الأهلي تتجاهل إنجازات محمود طاهر

منذ ساعتين و 33 دقيقة

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. عطل مفاجئ يصيب طائرة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتخلص من نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

منذ ساعة و 16 دقيقة

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

إصابة 12 شخصًا إثر وقوع 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

سيارة تدهس طفلاً أثناء لهوه بمنطقة عين حلوان

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات في القليوبية

إصابة "ضابط وأمين ورقيب شرطة وخفير نظامي" في حادث سير ببني سويف (الأسماء)

الاستعلام عن حالة مصابي حادث الأوتوستراد بحلوان

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمصابي حادث المقطم

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

12:58 م

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

09:57 ص

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

12:07 م

مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

02:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟