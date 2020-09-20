إحباط عملية هجرة غير شرعية جنوب تونس

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:46 م
مهاجرين
مهاجرين
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أعلن خفر السواحل التونسي، اليوم السبت، إحباط عملية هجرة غير شرعية قبالة سواحل جزيرة شربة جنوب البلاد، أوقف على إثرها 17 متورطاً.

 

وأصدرت وزارة الدفاع التونسية، بيانًا قالت فيه إن المهاجرين غير الشرعيين اعترفوا أنهم ابحروا من جزيرة جربة في اتجاه السواحل الإيطالية.

 

وتمكنت الوحدات العائمة للحرس البحري بصفاقس، في وقت سابق، من إنقاذ 9 أشخاص وانتشال جثّتيْن جاري التعرف على هويتهما، على إثر غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل اللوزة (شمال مدينة صفاقس)، فيما يتواصل البحث عن مفقودين آخرين يرجح أن يكون عددهم 3، وفق ما ذكره لـ(وات)، مصدر أمني مسؤول بالجهة.

 

وأوضح ذات المصدر، أن غرق المركب نتج عن حادث بحري تمثل في اصطدامه بعلامة بحرية عائمة على بعد 6 أميال بحرية من منطقة اللوزة في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم، مبيّنا أن المركب كان يحمل حوالي 14 مجتازا أصيلي صفاقس وقبلي.

 

وأضاف، ان من بين المجتازين، 3 أشخاص مشبوهين بالتطرف الديني، 2 منهم تم إنقاذهم و1 مفقود، علما وأن وحدات المنطقة البحرية بصفاقس قامت بإيقاف 3 أشخاص أصيلي الجهة مشتبه في ضلوعهم في تنظيم عملية الهجرة السرية، يجري التحري والبحث معهم في الوقت الحالي في ملابسات الحادثة.

 

وتتواصل عمليات البحث عن المفقودين من طرف الدوريات البحرية التابعة لإقليم الحرس البحري بصفاقس بمساعدة فريقي غوص تابعين للحماية المدنية بصفاقس وجيش البحر مع تسخير مروحية عسكرية للتمشيط.

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مهاجرين عملية غير شرعية تونس

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