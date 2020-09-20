تقديم خدمة طبية مميزة بالقافلة الشاملة لأهالي قرية منشأة أبو عامر بالشرقية (صور)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم خدمة طبية مميزة بالقافلة الشاملة لأهالي قرية منشأة أبو عامر بمحافظة الشرقية، اشتملت على التخصصات الطبية (الباطنة - الجراحة العامة - القلب - العظام - الأطفال - النساء والولادة - الأسنان - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - أنف وأذن).

واضافت الوزارة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انه تم الكشف على الأهالي فيما يخص السكر والضغط ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، أيضًا تم عمل ندوات توعوية للمواطنين في محافظة الشرقية عن كيفية مواجهة فيروس كورونا وإعلامهم بالخدمات الصحية المجانية المقدمة من خلال مبادرات رئيس الجمهورية.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 708 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 88666 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 101900 حالة من ضمنهم 88666 حالة تم شفاؤها، و5750 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
تقديم خدمة طبية مميزة بالقافلة الشاملة لأهالي قرية منشأة أبو عامر بالشرقية (صور)
تقديم خدمة طبية مميزة بالقافلة الشاملة لأهالي قرية منشأة أبو عامر بالشرقية (صور)
تقديم خدمة طبية مميزة بالقافلة الشاملة لأهالي قرية منشأة أبو عامر بالشرقية (صور)
تقديم خدمة طبية مميزة بالقافلة الشاملة لأهالي قرية منشأة أبو عامر بالشرقية (صور)
تقديم خدمة طبية مميزة بالقافلة الشاملة لأهالي قرية منشأة أبو عامر بالشرقية (صور)
تقديم خدمة طبية مميزة بالقافلة الشاملة لأهالي قرية منشأة أبو عامر بالشرقية (صور)
تقديم خدمة طبية مميزة بالقافلة الشاملة لأهالي قرية منشأة أبو عامر بالشرقية (صور)
تقديم خدمة طبية مميزة بالقافلة الشاملة لأهالي قرية منشأة أبو عامر بالشرقية (صور)

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