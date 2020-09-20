اهتمت بتعليم الأطفال قواعد الصحافة.. ما لاتعرفه عن الكاتبة نتيلة راشد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحل اليوم ذكرى ميلاد ال 86 للكاتبة الصحفية نتيلة راشد الشهيرة ب"ماما لبنى"، وفى لافتة بارزة من موقع محركات البحث جوجل، احتفل بها عبر موقعه الرسمى.



لذلك ألقى "الفجر الفني" الضوء عليها لمعرفة من هى نتيلة راشد:


_ولدت نتيلة راشد في 19 سبتمبر 1934 في أسرة ميسورة الحال، ولقبت ب "ماما لبنى"، وذلك لاهتمامها بالأطفال وبنائهم بنيانا سليما والتواصل معهم.



_ حرصت على تأهيل الأطفال وتدريبهم فابتكرت باب "مراسل سمير" الصحفى الناشئ لرعاية أجيال من الأطفال وتعليمهم الصحافة وقواعدها، وأكثر من التحقوا بالباب كانت تنشر موضوعاتهم الصحفية وحواراتهم في مجلة سمير مع صورهم وهم لم يتعدوا الرابعة عشرة من العمر،
وكانت تحرر لهم مقالًا أسبوعيًا تحت اسم "أولادى حبايب قلبى"


_تعد نتيلة راشد إحدى مؤسسات مجلة "سمير" للأطفال في أبريل 1956، وشغلت منصب رئيس تحريرها من عام 1966 وحتى 2002.


_كما أنها حصلت على جائزة الدولة بأدب الأطفال فى 1978 وعلى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأول، وتمت ترجمة بعض أعمال "ماما لبنى" إلى اللغة الإنجليزية وترجمت هى نفسها بعض الأعمال عن الإنجليزية.


_في عام 1956، تزوجت من الكاتب عبدالتواب يوسف، وأنجبا أولادهما الثلاثة لبنى وهشام وعصام.


_شغلت منصب أمينة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، وشاركت كعضو باللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولى لسينما الطفل وعضو باللجنة العليا للطفولة والنشء بمكتبة الإسكندرية، ورحلت عن عالمنا فى 26 مايو 2012.

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