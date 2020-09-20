ضبط 5000 كمامة مجهولة المصدر بالقليوبية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالقليوبية، برئاسة الدكتورة ألفت السيد، والدكتورة ڤيڤيان هنري مدير إدارة التفتيش الصيدلي، اليوم الأحد، حملة على الصيدليات وبعض المحال لبيع المستلزمات بالتنسيق مع  مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة، والغير مصرح بتداولها، حيث جرى ضبط أكثر من 15 صنف من أقراص ونقط وأكياس جل " 350 قرص أدوية مهربة و22 كيس، و5000 كمامة مجهولة المصدر و4250 كربولة بنج أسنان، و20 جركن بلاستيك يحوي مواد مجهولة المصدر، و50 عبوة كحول مجهول المصدر، و25 زجاجة جل بدون بيانات مجهول المصدر، وجرى تحريز كافة الأصناف واتخاذ الإجراءات القانونية.

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