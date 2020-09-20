ضبط 5000 كمامة مجهولة المصدر بالقليوبية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالقليوبية، برئاسة الدكتورة ألفت السيد، والدكتورة ڤيڤيان هنري مدير إدارة التفتيش الصيدلي، اليوم الأحد، حملة على الصيدليات وبعض المحال لبيع المستلزمات بالتنسيق مع مباحث التموين.



