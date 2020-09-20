مديرة رواد مصر: المشروع يهدف للتصدي للبطالة وتحريك عجلة الإنتاج (فيديو)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة غادة خليل، مديرة مشروع رواد مصر 2030 بوزارة التخطيط، أن المشروع بدأ منذ 3 سنوات وحقق نتائج ملموسة على الأرض من خلال مشاريع الشباب، موضحة ان المشروع يعمل على 3 محاور تعليمي ومحور حاضنات الاعمال، وحور التوسع في إيجاد بيئة جاذبة لريادة الأعمال.

وأوضحت "غادة خليل"، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، أن المشروع يهدف لتدريب وتأهيل الشباب، وهناك نماذج مشرفة لهؤلاء الشباب حاليًا، موضحة أن محور حاضنات الأعمال يهدف لتبني أصحاب الأفكار وتقديم الدعم لهم لنجاح مشروعاتهم.

وتابعت مديرة مشروع رواد مصر 2030 بوزارة التخطيط، أن ريادة الأعمال تهدف بشكل أساسي للتصدي للبطالة وتحريك عجلة الإنتاج، منوهة بأنه يتم العمل على تأهيل الشباب للابتكار في اختيار المشروعات التي تحقق ربح وتنمي المجتمع.

وأطلق مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حملته التوعوية "ابدأ مستقبلك جامعات" بجامعة مصر للتعلم الإلكتروني، عبر الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمي وعن طريق نوادي ريادة الأعمال بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور غادة خليل- مدير مشروع رواد 2030، والدكتورة نهال عفيفي، مدير نادى ريادة الأعمال بالجامعة، والدكتور محمد محرم-مدرب ريادة الأعمال، والدكتورة راندا موسي- رائدة أعمال، ويأتي ذلك استكمالًا لسلسلة "ابدأ مستقبلك" التي أطلقها المشروع بجامعات ومدارس عدد من المحافظات.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حملة ابدأ مستقبلك تهدف إلى العمل على إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية، التي تساهم في تحفيز الطلاب على القيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل، ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة في الأسواق، مؤكدة على سعى المشروع للتوسع في نشر فكر ريادة الأعمال والوصول إلي مركز متقدم في ثقافة العمل الحر بما يخلق جيلًا مثقفًا يضع هدفًا ويسعي إلي تحقيقه وهى فرصة لأن مصر مليئة بالكفاءات الشابة التي نستهدف النهوض بها ووضعها على اول الطريق ومن ثم كل رائد أعمال ناجح يستطيع إحداث تغيير في المجتمع الذي يعيش فيه.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، أن حملة "ابدأ مستقبلك" تم اطلاقها بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال على مستوى جامعات جمهورية مصر العربية، مضيفة "ونفذنا تلك الحملة في15 جامعة، بدأت بجامعة حلوان وانتهت بجامعة مصر للتعلم الإلكتروني"، لتوعية الشباب بأهمية ريادة الأعمال وعدم التقيد بالوظيفة الحكومية.

وتابعت مديرة المشروع أن هناك تواصل مع جميع الجامعات الحكومية في مصر، مشيرة إلى أنه مع جائحة كورونا تم التواصل مع نوادي ريادة الأعمال والتي تتواصل مع الشباب داخل الجامعات بشكل مباشر، مشيرة إلى أنه خلال مرور الدولة بجائحة كورونا يتم التواصل مع الشباب والجامعات وطرح الحملة على السوشيال ميديا عن بعد "أون لاين" دون حضور الشباب للجامعات وذلك من أجل الحفاظ على صحتهم واتخاذ اجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، منوهة بأن هناك الكثير من الشباب يتابع الحملة مما يدل على اهتمام الشباب بفكرة كيفية البدء في مشروعاتهم وخوض فكرة العمل الحر.

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