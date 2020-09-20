محافظ الإسكندرية يفتتح مكتب توثيق رمل ثان عقب تطويره

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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افتتح اليوم الأحد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف مكتب توثيق رمل ثان المطور بمنطقة أبو سليمان شرق المحافظة، والذي يأتي ضمن خطة التطوير والتحديث وزيادة منافذ تقديم الخدمات التي تنتهجها وزارة العدل للحد من الازدحام في مكاتب التوثيق، بحضور المستشار عمرو عبد للوارث مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق ونائبا عنه.

وهنأ المحافظ أهالي المنطقة على افتتاح أحدث مكاتب الشهر العقاري المطورة بالمحافظة وهو أحد ٥ مكاتب مطورة سيتم افتتاحها الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن تم تجهيز المكتب وفق أحدث المواصفات التقنية التي تعتمدها الوزارة في إنشاء مكاتب التوثيق المطورة على مستوى الجمهورية، حيث يعتمد على البصمة الإلكترونية ونظام مطور يرتبط مباشرة بالوزارة ويخدم ما يقرب من نصف مليون مواطن.
 
وأوضح الشريف أن المكتب يعمل وفق نظام الشباك الواحد وهو نظام يعمل على توفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين، لحل مشكلات الزحام في المناطق التي تشهد كثافة في التردد على مقار الشهر العقارى، ويتولد عنها شكاوى مختلفة، مع استخدام التقنية لتوفير الوقت وتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 708 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 88666 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت، هو 101900 حالة من ضمنهم 88666 حالة تم شفاؤها، و5750 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
محافظ الإسكندرية يفتتح مكتب توثيق رمل ثان عقب تطويره
محافظ الإسكندرية يفتتح مكتب توثيق رمل ثان عقب تطويره
محافظ الإسكندرية يفتتح مكتب توثيق رمل ثان عقب تطويره
محافظ الإسكندرية يفتتح مكتب توثيق رمل ثان عقب تطويره
محافظ الإسكندرية يفتتح مكتب توثيق رمل ثان عقب تطويره
محافظ الإسكندرية يفتتح مكتب توثيق رمل ثان عقب تطويره

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