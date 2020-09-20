محافظ الإسكندرية يفتتح مكتب توثيق رمل ثان عقب تطويره

افتتح اليوم الأحد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف مكتب توثيق رمل ثان المطور بمنطقة أبو سليمان شرق المحافظة، والذي يأتي ضمن خطة التطوير والتحديث وزيادة منافذ تقديم الخدمات التي تنتهجها وزارة العدل للحد من الازدحام في مكاتب التوثيق، بحضور المستشار عمرو عبد للوارث مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق ونائبا عنه.





وهنأ المحافظ أهالي المنطقة على افتتاح أحدث مكاتب الشهر العقاري المطورة بالمحافظة وهو أحد ٥ مكاتب مطورة سيتم افتتاحها الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن تم تجهيز المكتب وفق أحدث المواصفات التقنية التي تعتمدها الوزارة في إنشاء مكاتب التوثيق المطورة على مستوى الجمهورية، حيث يعتمد على البصمة الإلكترونية ونظام مطور يرتبط مباشرة بالوزارة ويخدم ما يقرب من نصف مليون مواطن.

وأوضح الشريف أن المكتب يعمل وفق نظام الشباك الواحد وهو نظام يعمل على توفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين، لحل مشكلات الزحام في المناطق التي تشهد كثافة في التردد على مقار الشهر العقارى، ويتولد عنها شكاوى مختلفة، مع استخدام التقنية لتوفير الوقت وتقديم الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.



