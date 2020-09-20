مياه الفيوم: صيانة وتأهيل دورات المياه لـ 45 مدرسة

أكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، أنه يتم صيانه وتأهيل دورات مياه الشرب لعدد ٤٥ مدرسة داخل ثلاث إدارات تعليمية هي إطسا، وشرق، وغرب، وذلك ضمن البروتوكول الموقع مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم والممول من منظمة اليونيسف ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم والذي يناقش خمس محاور رئيسيه تهدف إلى رفع الوعي المائي لدى ١٥٠ ألف تلميذ داخل ١٥٠ مدرسة والحفاظ على شبكات الصرف الصحي والغذاء الصحي والنظافة الشخصية والحفاظ على البيئة.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا والتى تضم الاستاذ محمد عبدالله، وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور عماد بليدى، مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية والاستاذ محمد ابوالحارث، مدير عام ادارة شرق الفيوم والدكتور حمدى عبده، مدير ادارة اطسا التعليمية والاستاذ هشام ابوعوف، مدير المشاركة المجتمعية.





وأضاف درة، أن الشركة قدمت الدعم اللازم بعدما تم اعتماده وتوفيره من قبل منظمة اليونيسف للمدارس المستهدفه حيث تم تدريب 750 معلم ومعلمه لمدة ثلاثة أيام عن أهم المحاور الرئيسية للمشروع والخمس رسائل التوعوية والتي تستهدف تلاميذ المدارس ( الحفاظ علي مياه الشرب من الأهدار – الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي – النظافة الشخصية – الأكل الصحي – النظافة العامة )

كما توزيع 150 آلف كتاب تلوين، 150 آلف علبة آلوان.



