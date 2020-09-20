حبس خادمة لسرقتها شقة سكنية بقصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية اليوم الأحد، بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتها أموال ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بقصر النيل.





وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل مفادة تلقية بلاغا من سيدة بإكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالى من داخل مسكنها.





وبتكثيف التحريات تحت قيادة المقدم حسام العشماوي رئيس المباحث وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات تعمل طرف المُبلغة مقيمة بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة.





وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بإسلوب "المغافلة " مستغلة طبيعة عملها طرف المجني عليها، وأقرت بتصرفها في المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى ( مالك محل مشغولات ذهبية كائن بمحافظة الجيزة ) وإنفاقها باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتها الشخصية.



