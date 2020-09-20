تشيلسي ضد ليفربول.. عرين الستامفورد بريدج يتحدى عنفوان الريدز

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تتجه أنظار عشاق البريميرليج اليوم الأحد لمتابعة مباراة تشيلسي ضد ليفربول والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد ستامفورد بريدج لحساب مباريات الجولة الثانية من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي عزز صفوفه بالكثير من اللاعبين من أجل منافسه ليفربول على لقب الموسم الجاري في الوقت الذي يُمني فيه كلوب ورفاقه النفس بالإحتفاظ بالبطولة الغالية التي حققها الفريق الموسم الماضي والتي هي الأولى منذ 1990.

وتتصدر بعض الأرقام قمة تشيلسي ضد ليفربول على النحو التالي :-

سلسلة الإنتصارات المتتالية

يسعى الريدز لمعادلة الرقم القياسي لسلسلة الإنتصارات المتتالية التي حققها الفريق على حساب تشيلسي في بطولة الدوري والذي يبلغ أربعة إنتصارات كان ذلك خلال الفترة من نوفمبر 2010 وحتى مايو 2012.

حيث تمكن رفقاء صلاح من تحقيق الفوز في 6 من آخر 12 مواجهة جمعتهم بالبلوز على ملعب الستامفورد بريدج مقابل التعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مثلهم ، وبالنظر لسجل كلوب على نفس الملعب فإنه حقق الفوز في 3 من 5 مباريات.

المباراة الأخيرة بين الفريقين

تمكن البلوز من تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقان لحساب ثمن نهائي كأس إنجلترا في شهر مارس الماضي.

المباراة الأولى لتشيلسي على ملعبه في الموسم

خلال 28 مباراة خاضهم تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج للمرة الأولى في الموسم لم يخسر سوى في مناسبتين الأولى أمام بلاكبيرن 1993 وبيرنلي 2017.

البلوز لا يخسر أمام حامل اللقب

لم يخسر تشيلسي في آخر 13 مباراة له على ملعبه من حامل اللقب حيث جمع في 13 لقاء الفوز في 7 إنتصارات مقابل 6 تعادلات.

رقم قياسي لليفربول

يبحث كلوب وأبناءه عن تحقيق الفوز في المباراة الثانية توالياً بالمسابقة للموسم الثالث وفي حالة تحقيق ذلك ستكون للمرة الأولى تاريخياً.

هشاشة دفاعية حمراء

منذ أن حسم الريدز لقب الدوري في شهر يوينو الماضي تلقى مرمى الفريق 15 هدف في ثمانية مباريات على الرغم من أن نفس الرقم كان قد دخل في 23 مباراة قبل ذلك.

ستامفورد لا يعرف تسجيل ماني

فشل الدولي السنغالي ساديو ماني  في التسجيل على ملعب ستامفورد بريدج خلال المباريات الخمسة التي خاضها في جميع المسابقات.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انجلتر المقابل

أخبار تهمك

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ يوم

مفاجأة.. قناة الأهلي تتجاهل إنجازات محمود طاهر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عطل مفاجئ يصيب طائرة ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

منذ أقل من ساعة

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتخلص من نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

جدول مباريات تشيلسي في شهر سبتمبر

أونلاين NOW: بث مباشر مباراة ليفربول ضد تشيلسي| مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر عبر beIN SPORTS HD رابط ليفربول

مباراة ليفربول ضد تشيلسي بلغة الأرقام: تفوق نادر لرفاق صلاح (فيديو)

يورجن كلوب يضع شرطا وحيدا لفوز ليفربول بالدوري الإنجليزي

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:58 م

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

02:35 م

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

12:07 م

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

09:57 ص

مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

02:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟