تعليم الفيوم بدء أختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بدمو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
ريهام على
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قام اليوم الاحد، الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمتابعة اختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمركز التطوير التكنولوجي بالفيوم، تم أداء الاختبارات الإلكترونية الخاصة بالطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2020 م والمتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا - مدرسة عين شمس للمتفوقين.

حيث تتم الاختبارات إلكترونيا بمركز التطوير التكنولوجي بدمو وذلك بمواد العلوم - الرياضيات - استعداد عقلي - لغة إنجليزية.

وأوصى وكيل الوزارة بضرورة توفير الهدوء والمناخ المناسب للطلاب، متمنًا لهم النجاح والتوفيق.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم على توقيع الطالب بالحضور في كشوف المناداة ولا يسمح بدخول الطالب إلا بعد التأكد من بياناته على نظام الإختبارات ولا يسمح بدخول أجهزة المحمول، هذا بالإضافة إلى التأكد من تسجيل إجابات الطالب عقب كل مكون من مكونات الاختبار.

وأشار عبدالله أنه حال مواجهة الطالب لأي مشكلات تقنية تحول دون استكمال الاختبار يتم تحرير إثبات حالة، من خلال المختصين بمراكز التطوير، والذي من شأنه ضمان حق الطالب في إعادة الاختبار.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الاختبارات تتم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب، ويتم تعقيم القاعات قبل وبعد انعقاد الاختبارات يوميا خلال فترة الاختبارات.

كما تقدم وكيل الوزارة برسالة شكر لفريق العمل بمركز التطوير التكنولوجي بالفيوم، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و" 15335" ورقم الواتساب " 01553105105 ".
تعليم الفيوم بدء أختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بدمو
تعليم الفيوم بدء أختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بدمو
تعليم الفيوم بدء أختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بدمو
تعليم الفيوم بدء أختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بدمو
تعليم الفيوم بدء أختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بدمو
تعليم الفيوم بدء أختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بدمو
تعليم الفيوم بدء أختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بدمو
تعليم الفيوم بدء أختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بدمو
تعليم الفيوم بدء أختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بدمو
تعليم الفيوم بدء أختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بدمو
تعليم الفيوم بدء أختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بدمو
تعليم الفيوم بدء أختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بدمو

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