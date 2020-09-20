الثلاثاء.. قطع المياه عن مدينة طوخ لمدة 6 ساعات

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة، انقطاع المياه عن مدينة ومركز طوخ، لمده 6 ساعات اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الثلاثاء، وحتى الساعة الخامسه فجرا.

وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم، أن الانقطاع نظرا لأعمال فنية تابعة للجهاز التنفيذي بالقليوبية بالمرحلة الثانية لمحطة مياه العبادلة المرشحة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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