من داخل الجيم.. أحمد فلوكس فى أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
يحرص الفنان أحمد فلوكس على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من داخل الجيم، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.




وكان أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.

أخبار تهمك

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ يوم

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. قناة الأهلي تتجاهل إنجازات محمود طاهر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتخلص من نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل.. عطل مفاجئ يصيب طائرة ريال مدريد

منذ ساعة و 24 دقيقة

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:58 م

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

12:07 م

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

09:57 ص

مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

02:08 م

عاجل.. عطل مفاجئ يصيب طائرة ريال مدريد

01:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟