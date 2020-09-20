مصرع شقيقين وإصابة 5 في حوادث طرق بالمنيا

Advertisements

لقي شقيقان مصرعهما فيما أصيب 5 آخرون في حوادث طرق بالمنيا.



تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بمصرع شقيقين وإصابة 5 آخرين في 4 حوادث تصادم وانقلاب، بينها انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل ملوي، مما تسبب في وفاة عادل سمير عبدالنور، 35 سنة، عامل بناء، وشقيقه كرلس، 21 سنة، نجار مسلح مقيمين بمدينة ملوي، وانقلاب سيارة بمدخل تونا الجبل بالطريق الصحراوي الغربي، مما تسبب في إصابة شخصين، وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم سيارتين ودراجة بخارية بالطريق الزراعي أمام مدينة أبوقرقاص، وإصابة شخص في حادث انقلاب سيارة بمدخل قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص.



تم نقل المتوفيَّين والمصابين إلى المستشفيات العامة وتحررت محاضر بالمخالفات.



وعلى جانب اخر أصيب، 4 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتي ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا.



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بحري كمين الشيخ فضل بالطريق الصحراوي الشرقي.



وانتقال قوات الأمن تبين إصابة كلا من: وسام مدحت فايز، 60 عاما، مقيم بمنطقة النزهة القاهرة، مصاب بسحجات وكدمات، وشقيقه مدحت فايز زكي، 33 عاما، مقيم بذات العنوان، مصاب بجرح قطعي بالوجه بطول 3 سم، ومريم رمسيس فايز بولس، 30 عاما، بدون عمل تقيم بذات العنوان، مصابة باشتباة كسر بالفخذ الأيمن وما بعد الارتجاج، وعماد يونان شاكر، 46 سنه مهندس، مقيم بمركز سمالوط بالمنيا، مصاب باشتباة ما بعد الارتجاج وكدمات شديدة بالعين اليمنى



وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تم نقل المصاب إلي مستشفي الشيخ فضل، وتحرير محضر بالواقعة

