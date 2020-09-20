جنوب القاهرة تتسلم أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تسلمت محكمة جنوب القاهرة، بمنطقة زينهم، اليوم الأحد، أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، ١٨ دائرة انتخابية، خلال يومي ١٩ و٢٠ سبتمبر.
وكانت قد تسلمت اوراق الترشح ل٨ دوائر في أول أيام تلقي اوراق الترشح وتسلمت ٦ دوائر أخرى امس، و١٢ دائرة اليوم الأحد، ليصل الإجمالي حتى الآن إلى ٢٦ دائرة انتخابية.

ومن المقرر أن تستمر المحكمة في تلقي اوراق الترشح على مدى الأيام القادمه وحتي ٢٦ من الشهر الجارى.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، بينما حددت 4 محاكم لتلقى طلبات المرشحين بنظام القوائم.

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الهيئة الوطنية للإنتخابات المستشار لاشين إبراهيم إنتخابات النواب

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