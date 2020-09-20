بعد تفعيلها في السودان وتشاد.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة علاج مليون أفريقي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ضوء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، علاج مليون إفريقي، أرسلت الدولة المصرية، وفد طبي إلى السودان وتشاد، وشحنة مستلزمات طبية ووقائية، دعمًا لمنظومة الصحة ومواجهة كورونا.

١. تعتبر مبادرة علاج مليون إفريقي، أحدث مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال "ملتقى أسوان للشباب العربي والأفريقي".

٢. وأعلنت وزراة الصحة، خلال الشهر الماضي، تفعيل مبادرة علاج مليون أفريقي من فيروس سي، والتي بدوره تستهدف علاج 250 ألف مواطن سوداني.

٣. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المبادرة للمرة الأولى في مارس الماضي.

٤. تأتي المبادرة المصرية في القارة السمراء بعد نجاح حملة 100مليون صحة في مصر لعلاج المواطنين من فيروس سي.

٥. وتم فحص ١٥ ألف و٤٤١ مواطن تشادي، حيث بلغت نسب المصابين بفيروس "سي" ٧١٥ مريضًا من إجمالي المواطنين الذين تم فحصهم، وتم تقييمهم بالمستشفى المرجعي بالعاصمة إنچامينا وتلقيهم العلاج اللازم.

٦. وتشكلت لجنة قومية لمكافحة الڤيروسات الكبدية في دولة تشاد بالتعاون مع الخبراء في مصر والخبراء في دولة تشاد.

٧. بلغ عدد المواطنين الذي أجروا مسحات لفيروس سي، إلى 34 ألف مواطن في ثلاث دول مختلفة وهم جنوب السودان وتشاد واريتيريا.

٨. سيتم تدريب الجانب السوداني من قبل الفريق الطبي المصري على إجراء المسحات الخاصة بالفيروسات الكبدية.

٩. تستهدف المبادرة القضاء على فيروس سي في 14 دولة إفريقية.

١٠. أرسلت مصر أكثر من 200 ألف جرعة لعلاج فيروس سي، فضلا عن أجهزة البي سي آر.

١١. وتجهزت وحدة الفيروسات الكبدية، بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لعلاج فيروس سي وذلك بالعيادة المصرية في العاصمة جوبا، تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا".

١٢. ويضم الفريق الطبي، استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدليًا إكلينيكيًا، واستشاري تحاليل طبية.

١٣. ويقوم الفريق الطبي المصري، بتدريب الجانب السوداني والتشادي على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج.

١٤. ويشمل التدريب، الأطباء والصيادلة ومسؤولي معامل التحاليل بحيث يتم نقل تجربة وخبرة مصر في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية إلى جنوب السودان.

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