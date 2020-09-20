تسجيل أكثر من ألف إصابة بكورونا في المجر

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت السلطات الصحية في المجر، اليوم الأحد، للمرة الأولة أكثر من ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة.

 

ورصدت السلطات الصحية المجرية، ألف و70 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، بعدما كان العدد الاقصى من الإصابات الذي سجلته المجر في يوم 210 حالات.

 

ووفقًا للصحة المجرية، ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في المجر إلى 17 ألفا و900 حالة، فيما تقدر حالات الوفاة بـ683 حالة.

 

ومازال 404 آشخاص يتلقون العلاج في المستشفيات.

 

ومن المقرر أن تبدأ المجر غداً الاثنين في تطبيق إجراءات صارمة مثل ضرورة ارتداء الكمامات في وسائل النقل والمتاجر ودور السينما والمسارح والمساحات الاجتماعية والصحية ومكاتب خدمة العملاء، كما ستغلق الحانات والمطاعم أبوابها الساعة 23.00.

 

وكانت المجر، تعد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اغلقت حدودها أمام الأجانب كإجراء احترازي إزاء موجة ثانية من تفشي الوباء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا المجر اصابات فيروس كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ يوم

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. قناة الأهلي تتجاهل إنجازات محمود طاهر

منذ ساعتين و 7 دقيقة

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتخلص من نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ ساعتين

أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

منذ حوالي 7 ساعات

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عطل مفاجئ يصيب طائرة ريال مدريد

منذ ساعة و 23 دقيقة

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

6470 ألف حالة وفاة.. بالأرقام ضحايا كورونا حول العالم

السلطات الألمانية تسجل 266 حالة وفاة و43 ألف إصابة بكورونا

تسجيل 757 حالة وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا

شغل مقاعد حانات هولندا بسرعة مع انتهاء إغلاق فيروس كورونا

عدد الإصابات بكورونا في روسيا يتجاوز نصف مليون

أبرزها بريطانيا.. 4 دول تخشى موجة ثانية أسوأ لكورونا

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:58 م

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

12:07 م

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

09:57 ص

مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

02:08 م

عاجل.. عطل مفاجئ يصيب طائرة ريال مدريد

01:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟