آخرها التسمم.. 3 محاولات اغتيال للرئيس الأمريكى دونالد ترامب

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تكررت في الآونة الأخيرة محاولات اغتيال الرئيس دونالد ترامب الرئيس الامريكي من المحتاجين علي القرارات منه لاسيما المتعلقة بشئون حماية البلاد.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبزر محاولات اغتيال دونالد ترامب الرئيس الامريكى:

اغتيال بالسم:

أعلنت السلطات الأمريكية أمس السبت، عن وصول رسالة كانت موجهة إلى البيت الأبيض، احتوت على مادة اتضح أنها غاز الريسين السام، بمحاولة تسميم للرئيس الأميركي دونالد ترامب.


ووفق لصحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي.إن.إن"، و"وول ستريت جورنال"، أن الرسالة تم اعتراضها في مركز للبريد الحكومي قبل وصولها إلى البيت الأبيض، وجاري التحقيقات من قبل
الخدمة السرية والمكتب الفيدرالي في هذا الآمر.

إطلاق ناري:

ونقلت وسائل إعلام أمريكية يوم ١٦ أغسطس الماضي أن البيت الأبيض تعرض لإطلاق نار وكان الهدف منه اغتيال الرئيس لكن جهاز الخدمة السرية أحبط المحاولة وأخفي ترامب في مكان آمن.

اغتيال بسكين:

وفي أوائل شهر يناير الماضي، كشفت رجال الشرطة الامريكية عن اعتقال رجل كان يحمل سكينا خارج البيت الأبيض بعد أن أخبر أحد ضباط جهاز الخدمة السرية أنه كان هناك لقتل الرئيس، حسبما ذكرت الشرطة.

وقالت إدارة شرطة العاصمة أن روجر هيدجبيث (25 عاما) اعتقل بتهمة توجيه تهديدات بإلحاق أذي جسدي، حيث اقترب ضابط في الخدمة السرية مرددا أنه ينوي "لاغتيال" الرئيس دونالد ترامب، قائلا "لدي سكين لأفعل ذلك".

وقد عثرت الشرطة على سكين طوله 3.5 بوصة في غمد على الفخذ الأيسر، وكان هيدجبيث أيضا لديه حزام مسدس فارغ على الفخذ الأيمن، حسبما ذكرت السلطات.

وقالت الشرطة إن هيدجبيث تم احتجازه ونقله إلى المستشفى لإجراء تقييم للصحة العقلية. كما احتجز الضباط سيارته.

أفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" اليوم السبت، بارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بمقدار 49.5 ألف حالة، فيما توفي 937 شخصا.

ووفقا للجامعة الأمريكية، فقد تم تسجيل 49522 حالة إصابة جديدة و937 حالة وفاة بين المرضى المصابين بمرض مؤكد في الولايات المتحدة خلال اليوم الماضي، فيما كانت البيانات قد سجلت أمس 44360 إصابة و870حالة وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات من جامعة "جونز هوبكنز"، بلغ إجمال الإصابات بالفيروس في البلاد أكثر من 6.7 مليون شخص و198603 حالات وفاة، وتعافى أكثر من 2.5 مليون شخص.

أما على مستوى العالم، وفقا للجامعة، فقد تم رصد أكثر من 30.5 مليون حالة إصابة وأكثر من 952 ألف حالة وفاة وتعافى أكثر من 20.8 مليون شخص.





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