التحفظ على 31 ألف أقراص ومكملات غذائية مجهولة بالساحل

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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طالبت النيابة العامة بالساحل التحفظ علي 31 ألف أقراص وكبسولات مكملات الغذائية والمنشطات مجهولة، وإرسالها إلي المعمل الكيميائي وإرسال تقرير وافي بها.

كما بدأت التحقيق مع المتهم لحيازته علي المضبوطات وأمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بارسال الصحيفة الجنائيه للمتهم.


البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط 31650 قرصا وكبسولات فيتامينات ومكملات غذائية مختلفة الأنواع، 580 كيسا منشطا، جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة بوزارة الصحة.

وعثرت بحوزة حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) حال استقلاله سيارة مستأجرة.


وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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