سلبية مسحة سموحه قبل مواجهة المصرى بالدوري

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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يختتم الفريق الكروى الأول بنادى سموحه تدريباته اليومية على ملعب النادى قبل الدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة فريق المصرى ضمن مباريات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى العام.


أكد أحمد سامى المدير الفنى للفريق على سلبية المسحة الطبية التى خضع لها اللاعبين، وذلك ضمن برنامج الاعداد للقاء المصرى ، وكان الفريق وأفراد الجهاز الفنى قد خضعوا أمس  لـ "رابيد تيست" تنفيذاً لبروتوكول إتحاد الكرة بإجراء هذا التحليل قبل 48 ساعة من أى مباراة .


وعقب انتهاء التدريب الذى سينطلق فى تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم سيعلن المدير الفنى لفريق "الموج الأزرق" القائمة التى ستدخل فى معسكر مغلق مساء اليوم.


وكان الجهاز الفنى قد شاهد مع اللاعبين المباريات الأخيرة التى خاضها المصرى من اجل الوقوف على نقاط القوة والضعف  والتعرف على مفاتيح اللعب والطريقة التى يخوض بها المصرى لقائته الأخيرة.


وأبدى المدير الفنى غضبه الشديد من الشائعات التى بدات تظهر خلال الأيام الماضية حول تفكيره فى الإستغناء عن بعض اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق وأكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولكن هناك بعض من هواه اثارة المشاكل يخططون لهدم الإستقرار الذى ينعم به الفريق فى ظل الدعم القوى من قبل مجلس الإدارة برئاسة المهندس فرج عامر والذى يقف خلف الفريق بكل قوة.


وأضاف أن سموحه يضم لاعبين على أعلى مستوى ولكن عدم التوفيق هو من وضعهم فى هذا الترتيب المتأخر بجدول الدورى ولكن لديهم رغبة فى اعادة سموحه للقمة من جديد.

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