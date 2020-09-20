"لاتستسلم" لـ أصالة تصل لمليون مشاهدة على"اليوتيوب"

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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وصلت أغنية"لاتستسلم" للنجمة أصاله لمليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب" وذلك عقب أيام قليلة من الطرح.

الأغنية ضمن أغاني ألبومها الخليجي الجديد والذي يحمل نفس الاسم وهي من كلمات سعود بن محمد بن عبد الله الفيصل، وألحان سهم.

وعلى طريقة الدعاية لألبومها الخليجي، قامت أصالة بحذف كافة منشوراتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ.

وأوضحت في منشور جديد لها عبر "إنستجرام" جاء ضمن خطة تسويقية لأحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "لا تستسلم".

وأضافت أصالة لمتابعيها أنها احتفظت بمنشوراتها السابقة جانبا، إلا أنها فشلت في استكمال الخطة التسويقية "لأنها لم تستطع أن تفصل نفسها وما تشعر به على الصعيد الإنساني، وعن عملها الذي يتطلب بعض التنحي والكثير من الحيادية".

وقالت: "لم أستطع أن اُكمل الخطة الإعلانية، وفعلت ما أفعله دائما وكان منشوري الثاني يدعم مشروعي الإنساني الذي تعهدت فيه لنفسي أن أبقى ما حييت وما استطعت إنسانة قبل أي شيء، اُعبر عن تفاعلي وأفضفض عما يجول بخاطري، أصرخ أبكي اُخطئ اُصيب أفعل ما أشعر به، وقد تيقنت أني لن أعرف الاحترافيه التي سن قانونها بشر مثلنا، والتي تطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانبا، وأن التعاطف والتفاعل والتعبير عنهما، قد يكونا خطرا محدقا بالمشروع كله

ويضم الألبوم أغاني عدة وهم "لا تستسلم، سوي، وش كنت تقول، نظرتي، يوم لي، يلطف بحالي، أنا معاك، والله وتفارقنا، رفقًا، أنا عمري، نعم أشتاق، بيان، غيمتك هلت، يامثبت، كالمعتاد، المحك، غمض عيونك، ما عرفت أنطق، اشتقتلك، دروب الأماني،".

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