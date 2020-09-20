"لاتستسلم" لـ أصالة تصل لمليون مشاهدة على"اليوتيوب"
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:40 م
نور طلعت
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وصلت أغنية"لاتستسلم" للنجمة أصاله لمليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب" وذلك عقب أيام قليلة من الطرح.
الأغنية ضمن أغاني ألبومها الخليجي الجديد والذي يحمل نفس الاسم وهي من كلمات سعود بن محمد بن عبد الله الفيصل، وألحان سهم.
وعلى طريقة الدعاية لألبومها الخليجي، قامت أصالة بحذف كافة منشوراتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ.
وأوضحت في منشور جديد لها عبر "إنستجرام" جاء ضمن خطة تسويقية لأحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "لا تستسلم".
وأضافت أصالة لمتابعيها أنها احتفظت بمنشوراتها السابقة جانبا، إلا أنها فشلت في استكمال الخطة التسويقية "لأنها لم تستطع أن تفصل نفسها وما تشعر به على الصعيد الإنساني، وعن عملها الذي يتطلب بعض التنحي والكثير من الحيادية".
وقالت: "لم أستطع أن اُكمل الخطة الإعلانية، وفعلت ما أفعله دائما وكان منشوري الثاني يدعم مشروعي الإنساني الذي تعهدت فيه لنفسي أن أبقى ما حييت وما استطعت إنسانة قبل أي شيء، اُعبر عن تفاعلي وأفضفض عما يجول بخاطري، أصرخ أبكي اُخطئ اُصيب أفعل ما أشعر به، وقد تيقنت أني لن أعرف الاحترافيه التي سن قانونها بشر مثلنا، والتي تطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانبا، وأن التعاطف والتفاعل والتعبير عنهما، قد يكونا خطرا محدقا بالمشروع كله
ويضم الألبوم أغاني عدة وهم "لا تستسلم، سوي، وش كنت تقول، نظرتي، يوم لي، يلطف بحالي، أنا معاك، والله وتفارقنا، رفقًا، أنا عمري، نعم أشتاق، بيان، غيمتك هلت، يامثبت، كالمعتاد، المحك، غمض عيونك، ما عرفت أنطق، اشتقتلك، دروب الأماني،".