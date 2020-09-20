عاجل.. عطل مفاجئ يصيب طائرة ريال مدريد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإسبانية مدريد عن تعطل مفاجئ ضرب محرك طائرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المسافرة لخوض لقاء ريال سوسيداد لحساب ثاني جولات الليجا.


ومن المُنتظر ان تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة على ملعب إستاد أنويتا وهو أولى لقاءات زيدان ورفاقه بعد أن تأجلت مباراتهم الأولى ضد خيتافي بسبب مشاركتهم الموسم الماضي في التشامبيونزليج.


وقالت صيحفة " ماركا " أن اللاعبين كانوا في الطريق إلى سان سيباستيان قبل أن يحذر طاقم الطائرة من وجود عطل قد ضرب النظام الهيدروليكي ما جعل الفريق يعدل من مساره.


ومن المُنتظر أن يتجه الريال إلى فيتوريا قبل ان يستقل الحافلة للوصول إلى الفندق قبل موعد المباراة وسيكون كل هذا في تمسام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ويعود بعد نهاية اللقاء لمدريد من جديد.

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