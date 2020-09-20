بإطلالة بريئة.. مى الغيطي تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحرص الفنانة مى الغيطى على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت مى الغيطى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة بريئة، حيث اعتمدت على ابتسامة تبدو كالاطفال، وارتدت تيشيرت شورت قصير وظهرت بتسريحة شعر بسيطة، وعلقت قائلة"يوم جميل"، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.


وكانت أخر أعمال مى الغيطى فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبى، هنادى مهنا، محمد مهران، مايان السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

أخبار تهمك

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عطل مفاجئ يصيب طائرة ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 23 ساعة

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

منذ حوالي 6 ساعات

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ يوم

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ليستر سيتي يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. قناة الأهلي تتجاهل إنجازات محمود طاهر

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ أقل من ساعتين

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ ساعة

الأهلي يتخلص من نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:58 م

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

12:07 م

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

09:57 ص

برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة

11:47 ص

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

09:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟