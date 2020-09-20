عملية أمنية للجيش الباكستاني في منطقة وزيرستان

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:26 م
الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني
وكالات
Advertisements

شن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، عملية أمنية تستند على معلومات استخبارية" ضد الارهابيين في منطقة وزيرستان الشمالية الفبلية.

 

وتعد منطقة وزيرستان الشمالية، مخبأ للمسلحين الذين لهم صلة بتنظيم القاعدة وشبكة حقاني الافغانية ذات الصلة بحركة طالبان.

 

وتمكن الجيش الباكستاني، من طرد المسلحين المتطرفيين من مخابئهم في الجبال بالقرب من الحدود الأفغانية من خلال سلسلة من العمليات منذ عام 2014.

 

وبدأ المسلحون في تجميع أنفسهم مجددا في المنطقة من قواعدهم في أفغانستان، كما تم رصد ارتفاع في الهجمات التي تستهدف القوات الأمنية خلال الأشهر الأخيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عملية أمنية باكستان الجيش الباكستاني

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. قناة الأهلي تتجاهل إنجازات محمود طاهر

منذ 39 دقيقة

عاجل.. ليستر سيتي يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يتخلص من نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ يوم

برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة

منذ أقل من ساعتين

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

جابريل أجبونلاهور : تعاقد ليفربول مع جوتا سيساعد ماني وصلاح

منذ ساعة و 13 دقيقة

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

مقتل وإصابة العشرات جراء عمليات أمنية شمالي أفغانستان

الجيش الباكستاني: هجمات المتشددين أسفرت عن مقتل 10 جنود

مقتل 10 من قوات الأمن الباكستانية في هجمات إرهابية منفصلة

أفغانستان.. الجيش يوقف هجوم لطالبان بسيارة مفخخة في قندهار ويقتل 9 مسلحين

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 4 عناصر في اشتباك مع مسلحين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:58 م

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

12:07 م

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

09:57 ص

برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة

11:47 ص

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

09:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟