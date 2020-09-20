بعد إعلانها.. 6 خطوات لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب

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في الساعات الأخيرة، أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات، تلك النتيجة التي كان ينتظرها الطلاب الأيام الأخيرة من أجل معرفة مدى انتقالهم من الكليات المقبولين بها من عدمه للتجهيز للعام الدراسي الجديد.



و أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وقالت: " على أبنائنا الطلاب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة نتائجهم، علما بأنه يمكن طباعة بطاقة الترشيح النهائية منخلال الموقع وسيتم إرسال الكشوف النهائية إلى الكليات والمعاهد حتى يتمكن الطلاب من استكمال إجراءات قيدهم".



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الخطوات التي يمكن الاعتماد عليها من أجل الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب:



- يمكن الحصول على النتيجة من خلال الرابط الآتي: https:tansik.egypt.gov.egapplicationmain.aspx?Certificate=1

- وللتوضيح الخطوات بشكل أكبر يمكن إتباع ما يلي انتقل إلى موقع بوابة الحكومة المصرية.



- اضغط على الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.



- اختار خدمات التنسيق الالكتروني ثم خدمة "نتيجة تقليل الاغتراب".

- اكتب جميع المعلومات المطلوبة، مثل الاسم وكلمة المرور، انقر فوق إظهار النتيجة.



- انتظر حتى يتم تحميل صفحة النتائج ثم اطلع على حالة طلب النقل وما إذا كان قد تمت الموافقة عليه أم لا.



وهناك عدة معايير يعتمد موقع التنسيق عليها خلال إعلان نتيجة تقليل الاغتراب وهي:

- يسمح للطالب الذى تم ترشيحه في عملية التنسيق فى كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها ( انتظام انتساب)، كذلك استيفاء باقى قواعد القبول بالكلية مثل النجاح فى اختبارات القدرات إن وجدت.



- في حالة ترشيح الطالب لكلية انتظام خارج منطقة إقامته ويرغب في التحويل لتقليل الاغتراب وإذا كان حاصلًا على مجموع درجات تزيد عن درجات الحد الأدنى للقبول بنظام الانتساب الموجه في الكلية التي يرغب في التحويل لها فيتم قبول تحويله عند الموافقة إلى نظام الانتظام بالكلية وليس الانتساب الموجه.



- إن كان الطالب حاصلًا على درجات تتساوى أو أقل من درجات الحد الأدنى للقبول بنظام الانتساب الموجه ففى حالة قبول التحويل لكلية في منطقته الجغرافية يتم إلى نظام الانتساب الموجه.







