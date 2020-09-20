بعد تلبية رغبة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.. لافتة إنسانية جديدة من تامر حسني

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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لبى النجم تامر حسنى، رغبة رحمة إحدى فتيات ذوي الاحتياجات الخاصة، والتى تمنت أن تقابله، وذلك خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" على قناة DMC، حيث أكدت رحمة خلال الحوار، أنها تريد أن تقابل النجم تامر حسنى،وأنها تحبه كثيرًا وغنت له أغنية "كل مرة"، وهو ما استجاب له النجم تامر حسنى على الفور، حيث نشر صورة من الحلقة، عبر ستورى انستجرام، وعلق عليها قائلا "يا رحمة حاضر هشوفك.. هو انا أطول.. طبعا دا شرف ليا انا وأنا بحبك أوي اوي".

واستجاب حسني، أيضًا لرغبة فتاه تدعي "رنا" من مستخدمي الكراسي المتحركة.

حيث نشرت على حسابها الشخصي بانستجرام، فيديو أثناء غنائه لأغنية من أغاني تامر حسني وعلقت عليه قائلة،:"من وانا صغيره وانا بحب استاذ تامر حسني وايام مكان معايا فون ماما كنت ارن علي ارقام اللي هيه كانت اعلانات علي قنوات الاغاني واقولهم ممكن اكلم استاذ تامر كنت صغيره ومش فاهمه بس حقيقي بحبه جدا وبحب احساسه وبحب نصايحه جدا وانك بيجبر بخاطر اي حد والله ياجماعه اي حاحه هقولها صعب توصف طيبة قلبه ولا توصف انا بحبه ازاي وبتمنى اني اكلمه واشوفه في يوم من الأيام".

وجاء رده عليها بطلب أن ترسل إليه رقمها لكي يتواصل معها ويقابلهاعلى الفور.

وفي لافتة إنسانية جديدة احتفل تامر حسني، بعيد ميلاد طفله تدعي "فرح" بعدما قامت والدتها بعمل هشتاج "فرح نفسها تشوف تامر حسني" وطلبت من الجميع نشر المنشور الذي كتبته على"فيسبوك" لكي يصل إلى تامر حسني، وبالفعل عندما علم بأمر فرح قابلها على الفور واحتفل معها بعيد ميلادها.

في أجواء من السعادة والفرح، وأعلن محمد، مؤخرًا وهو طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة وموهوب في العزف والغناء وبطل رياضى في السباحة والجرى، عن أمنيته في لقاء النجم تامر حسنى، من أجل العزف والغناء معه قائلا في حوار تليفزيوني: "بحب تامر حسنى ونفسى أشوفه وأعزف وأغنى معه".


بعد تلبية رغبة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.. لافتة إنسانية جديدة من تامر حسني
بعد تلبية رغبة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.. لافتة إنسانية جديدة من تامر حسني

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