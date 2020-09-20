تشكيل لجان لحصر كثافة الفصول بالمعاهد الأزهرية بالإسكندرية (صور)

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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عقد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، وعلاء العريان الوكيل الثقافي، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع مدير المراحل التعليمية، ومديري إدارات المنطقة، وموجهي العموم، ومديري الإدارات التعليمية، لسرعة تشكيل لجان من التفتيش المالي والإداري، وموجهي العموم، ومديري الإدارات التعليمية؛ لحصر كثافة الطلاب بالمعاهد، قبل بداية العام الدراسي.

وأكد الإجتماع على ضرورة العمل على توزيعهم داخل الفصول بحيث تكون المسافة بين كل طالب وأخر متر ونصف، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وفي إطار اتخاذ كافة الإجراءات التى تحافظ على أمن وسلامة الطلاب.

وأكد " هاشم " على التعاون والتكاتف بين الجميع، ومراقبة الله في السر والعلن؛ حتى يتم إنجاز العمل على أكمل وجه، ووضع الرؤى والمقترحات، لتوزيع الطلاب داخل الفصول، مع سرعة إنهاء الحصر في أقرب وقت.
تشكيل لجان لحصر كثافة الفصول بالمعاهد الأزهرية بالإسكندرية (صور)
تشكيل لجان لحصر كثافة الفصول بالمعاهد الأزهرية بالإسكندرية (صور)
تشكيل لجان لحصر كثافة الفصول بالمعاهد الأزهرية بالإسكندرية (صور)
تشكيل لجان لحصر كثافة الفصول بالمعاهد الأزهرية بالإسكندرية (صور)

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