شروط التسجيل في مسابقة السكة الحديد .. الأوراق المطلوبة في التقديم لمسابقة السكة الحديد والتخصصات

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:16 م
السكة الحديد
السكة الحديد
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شروط التسجيل في مسابقة السكة الحديد .. الأوراق المطلوبة في التقديم لمسابقة السكة الحديد والتخصصات

قامت هيئة السكة الحديد بالإعلان عن وظائف شاغرة في الهيئة، ويتم الالتحاق والقبول بهذه المسابقات من خلال التقديم للمسابقة التي أعدها هيئة السكة الحديد، وتكون هذه المسابقة مشروطة حيث أن هيئة السكة الحديد وضعت العديد من الشروط والمعايير التي من خلالها يتم تحديد طلب الاتحاق بالوظيفة إما يقابل بالرفض، أو بالقبول، وكان إعلان مسابقة التعيين هذه بمثابة تعاون من قبل هيئة السكة الحديد لحل مشكلة البطالة وتعيين أكبر عدد ممكن من الشباب.

شروط القبول في مسابقة السكة الحديد
من أهم الشروط أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً فى مجموع الثانوية العامة، أو الدبلوم على  نسبة مئوية حوالى 70% 

ويجب ايضاً أن يكون المتقدم للمسابقة من قاطني المنطقة التي يتم التقديم فيها.

لابد أن يتوافر مع المتقدم مبلغ 750 جنيه مصري، وهو مبلغ يتم دفعه كرسوم لطلب التقديم، ويتم دفع هذا المبلغ عن طريق إرساله في البريد موقع باسم الهيئة الخاصة بالسكك الحديدية .

الأوراق المطلوبة في التقديم لمسابقة السكة الحديد
- يجب أن يحضر معه الشهادة الأصلية المؤهل الدراسي.
- يجب أيضاً أن تتوافر بطاقة شخصية للشخص المتقدم.
- لابد من أن يقوم بإحضار العديد من الصور الشخصية، أي مايقرب من 4 صور.
- لابد أن يحضر معه صورة الحوالة البريدية.
- ويحضر أيضاً ملف ورقي كبير الحجم.
- في حالة ماكان الشخص من ذوي الاحتياجات، لابد أن يقوم بتقديم مستندات على ذلك.

التخصصات المطلوبة في المسابقة 
هناك العديد من التخصصات المطلوبة في المسابقة، ومن هذه التخصصات :

- فني صيانة وتجديدات سكة رابع.
- فني مزلقان رابع.
- فني ميكانيكي رابع.
- مساعد قائد قطار رابع.
- مشرف قطارات رابع.
- صراف تذاكر رابع.
- فني حركة وبلوك رابع.
- فني كهربائي رابع.
- فني مناورة رابع .
- فني براد رابع.
- مهندس ثالث.
- مهندس ميكانيكا.
- مهندس كهرباء.
- مهندس مدني.

شروط التسجيل في مسابقة السكة الحديد .. الأوراق المطلوبة في التقديم لمسابقة السكة الحديد والتخصصات

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