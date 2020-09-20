وزير الاتصالات ينشر فيديو توضيحي لمبادرة "بناة مصر الرقمية"

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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نشر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيديو توضيحي لمبادرة " بناة مصر الرقمية".


وقال "طلعت" علي صفحته علي موقع انستجرام "من خلال مبادرة "بناة مصر الرقمية" نستهدف مجموعة من خريجى كليات الهندسة وعلوم الحاسبات المتفوقين الراغبين فى زيادة العلم والمعرفة من خلال برنامج تدريبى متكامل لكى يصبحوا مهنيين محترفين على أعلى مستوى وفق مصفوفة من المهارات فى أربع تخصصات هى علوم الروبوت والأتمتة والأمن السيبرانى وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعى والفنون الرقمية".

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