



ادخل هنا ظهرت نتيجة تقليل الاغتراب 2020 المرحلة الأولى والثانية تحويلات طلاب الثانوية العامة عبر بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov





نتيجة تقليل الاغتراب 2020 المرحلة الأولى والثانية تحويلات طلاب الثانوية العامة، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2020 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق، حيث أعلنت الوزارة يوم الأربعاء الماضي الموافق 16 سبتمبر عن غلق باب التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب 2020 والتي استمرت لمدة 5 أيام ابتداءً من السبت الموافق 12 سبتمبر الجاري، ليبدأ الطلاب الراغبون في التحويل بين الكليات في انتظار إعلان نتائج تقليل الاغتراب للعام الجامعي الحالي.





بدأت الان ظهور نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة من المرحلة الثانية وحتي الثالثة،والتي يبحث عنها جميع الطلاب الكرام،وذلك لكي يؤدون الدخول الي الحرم الجامعي،وذلك بدفع كافة المصروفات والاوراق المطلوبة منهم للتقديم رسميا علي الجامعة المصرية.





نتيجة تقليل الاغتراب 2020

اعلنت وزارة التعليم العالي على أن نتائج تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة للعام الحالي 2020، سوف يتم الإعلان عنها منتصف الأسبوع الجاري، كما انطلقت المرحلة الثالثة تنسيق الثانوية العامة 2020 أمس الخميس 17 سبتمبر 2020 والتي ستستمر لمدة 5 أيام كاملة لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية بحد أدنى 50% من نتيجة الثانوية العامة.





رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020

يمكنكم الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2020 فور ظهورها من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية الرسمي والمخصص لإعلان خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد، وذلك فور إعلان النتيجة المرتقب ظهورها منتصف الأسبوع القادم حسب ما أوضحه الموقع، يذكر أن موقع بوابة الحكومة المصرية يستقبل في الوقت الحالي طلبات تسجيل رغبات المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020 والدور الثاني، وكل ما عليكم للحصول على النتيجة هو الدخول مباشرًا على رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020 واتباع التعليمات.



