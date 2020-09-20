"تسليم حقيبة وتابلت".. كواليس استخراج بطاقات عضوية مجلس الشيوخ

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في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن، استقبل البهو الفرعوني لمجلس النواب، أعضاء مجلس الشيوخ الجدد، لإتمام عملية استخراج كارنيهات العضوية والحقيبة الدستورية.



البهو الفرعوني

استقبل البهو الفرعوني لمجلس النواب، أعضاء مجلس الشيوخ الجدد، لإتمام عملية استخراج كارنيهات العضوية، حيث تجهزت 9 لجان لاستقبالهم، بأجهزة كمبيوتر لتسجيل بياناتهم على المقاعد الفردية والقائمة الانتخابية.



توافد الأعضاء

وتوافد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين، على مقر البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية، حيث كان أولهم النائب محمد عبد الحفيظ عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنيا في الحضور، والنائب محمود بكرى أيضا عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية.



استقبال الأعضاء

وحرص المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، على التواجد مبكرًا لاستقبال الأعضاء الجدد، ومتابعة كافة الأعمال الخاصة باستخراج الكارنيهات، وتم تخصيص مكان لتصوير الأعضاء الجدد.



وخصصت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ 9 لجان لإنهاء الأوراق والمستندات الخاصة بالأعضاء الجدد.



اللجان النوعية

ومن المقرر، التعرف على رغبة كل عضو في الانضمام إلى أي من اللجان النوعية بالمجلس، بالإضافة إلى تسليم الأعضاء الجدد حقيبة تتضمن الدستور واللائحة وقوانين الانتخابات والاختصاصات المتعلقة بعمله النيابي، وكذلك تسليمهم "تابلت" وبريد إلكتروني خاص بكل منهم.



وانتهت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ من تجهيز القاعة الرئيسية لمجلس الشوري السابق؛ لتصبح القاعة الرئيسية لمجلس الشيوخ، وقاعات اجتماعات اللجان النوعية، بالإضافة إلى تجهيز قاعة البهو الفرعوني؛ لاستقبال النواب الجدد واستخراج كارنيهات العضوية لهم.



ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.



مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.



ينتخب مجلس شيوخ في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.



وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.



ويشترط لاستمرار العضوية، احتفاظ العضو، بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.