أحمد العوضي يوجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي فرق السن بينه وبين ياسمين عبد العزيز

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان أحمد العوضي رسالة لمنتقدي فرق السن بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب أحمد العوضي منشورًا قال فيه :" الست دي تخصني، إنك تقول إنها أكبر مني !! ولا أصغر مني
هي أكبر مني ب ٦ سنين بس مش بعشرة زي ما بيكتبوا ويقولوا، ولو كانت حتى أكبر مني بعشرين سنة أنا قابل واللي بيخبط في ياسمين يبقى بيخبط في أحمد، أهم حاجة عند الست الأمان ، مش هتعرف تحمي الست اللي معاك ،يبقى ما تستاهلهاش".


وفي سياق آخر، شارك الفنان أحمد العوضي مؤخرًا في مسلسل" الاختيار"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ.

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