حبس عاطل لحيازته 600 جرام استروكس بالمطرية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة المطرية الجزئية اليوم الأحد، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازته علي 600 جرام استروكس بقصد الاتجار به وترويجه علي عملائه.


كما أمرت النيابة التحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلي المعنل الكيميائي لفحصها وإرسال تقرير وافي بها، وسرعة تحريات المباحث حول المتهم.


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المطرية من ضبط كمية من مخدر الإستروكس "وزنت 600 جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للاتصال بعملائه،

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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