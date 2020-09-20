تفاصيل حملة تفتيشية مكبرة أحالت 3 مدراء مراكز شباب بالدقهلية للتحقيق

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أحال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، 3 من مديرى مراكز الشباب بنطاق ادارة شباب منيه النصر، للتحقيق بعد ان تلاحظ وجودها مغلقة، فى اوقات العمل الرسمية، أثناء حملة للمرور والتفتيش الميدانى على مواقع العمل بنطاق الادارة المشار اليها.

جاء ذلك فى اطار خطة المرور المفاجئ يوميا لحملات التفتيش والمتابعة، تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، من خلال متابعة الاداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وقد جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد على التقرير الذى عرضته نجوى احمد امين مدير عام الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان المحافظة، بشان حملات المرور الميدانى خلال الفترة من 29 اغسطس الماضى وحتى أول سبتمبر الجارى بنطاق مركزى المنزلة ومنية النصر بالدقهلية.

وقد اوضح التقرير، ان مراكز الشباب التى تم إحاله مديريها للتحقيق، هى مركز شباب كفر الكردى، ومركز شباب عزبة مصطفى سليم، ومركز شباب منشية السلام، التابعين لادارة الشباب بمنية النصر.

كما تضمن التقرير، بانه تم المرور على عدد من مراكز الشباب شملت مركز شباب جديدة المنزلة بمركز المنزلة، ومركز شباب الكردى، ومركز شباب منشأة عاصم التابعين لادارة منية النصر، وقد كلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلافى كافة الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش والمرور المشار اليه.

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة انهاء إجراءات إحلال وتجديد ملعب مركز شباب جديدة المنزلة، كما وجه بالمتابعة الدورية بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة، كما كلف المحافظ، رئيس مركز ومدينه منية النصر بتشكيل لجنه مشتركة مع الشباب والرياضة لاجراء معاينه على الطبيعة لسلم مركز شباب منشأة عاصم للوقوف على مدى سلامتة الانشائية وعرض تقرير مفصل لاتخاذ مايلزم بشأنه.

وشدد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، علي استمرار تلك الحمبات علي كافة المصالح الحكومية للتأكد من إفتتاحها وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

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