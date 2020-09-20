احتجاز سفينة الإغاثة الألمانية"سي ووتش 4" في إيطاليا

قامت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، بتفتيش واحتجاز سفينة الإغاثة الألمانية "سي ووتش 4" في ميناء باليرمو.

واتهم المفتشون الإيطاليون، ن سفينة "سي ووتش4" بأن إنقاذ البشر لا يتوافق مع تسجيل السفينة.

وقال قائد العمليات على سفينة "سي ووتش 4" فيليب هان: "تُظهر التفسيرات البالية مجدداً أن الأمر لا يتعلق بفحص سلامة السفن، بل يتعلق بمنع مقصود لإتمام إنقاذ بحري مدني في وسط البحر الأبيض المتوسط".

ومن جانبها أكدت السلطات الألمانية لمنظمة "سي ووتش"، أن السفينة تستوفي جميع مواصفات السلامة.

وأصدرت منظمة United4Rescue، بيانًا قالت فيه إنها المرة الخامسة التي يتم احتجاز سفينة إغاثة مدنية بها، مضيفة أن سفينة الإغاثة "سي ووتش3" تعرضت للاحتجاز العام الماضي لمدة ستة أشهر تقريباً.

ويذكر أن سفينة الإغاثة "سي ووتش 4"، كانت في عملية إغاثة حديثاً في البحر المتوسط، ثم أتم الطاقم حجراً صحياً لمدة أسبوعين أمام ميناء باليرمو.

وتم تشغيل سفينة الإغاثة "سي ووتش4"، من قبل اتحاد واسع النطاق يضم جهات مساعدة، من بينها الكنيسة الإنجيلية أيضاً.