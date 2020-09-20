رئيس مدينة القصير يشارك في مبادرة 100مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة

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قام اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، اليوم الأحد، بالمشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان، حيث أجرى رئيس المدينة جميع الفحوصات الطبية بالمبادرة، وذلك بوحدة الأمل الصحية، يرافقه رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية ومدير الإدارة الصحية.



ووجه نصر بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، مشددا بضرورة التطهير المستمر لجميع الوحدات الصحية بالمدينة والالتزام بالتباعد وإرتداء الكمامات.



ومن جانبها أكدت مدير الإدارة الصحية بأن المبادرة تم تدشينها بعدد من الوحدات الثابتة والمتنقلة وتشمل وحدة الأمل ووحدة المستعمرة وأن الخطة الزمنية للمبادره بدأت من ١٨-٩-٢٠٢٠ وتنتهى فى ٣١-١٢-٢٠٢٠ وتتضمن الكشف للضغط والسكر وامراض الكلي بالمجان وتستهدف الفئة العمرية من ١٨ عام إلى ٤٠ عام والمسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 708 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 88666 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 101900 حالة من ضمنهم 88666 حالة تم شفاؤها، و5750 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".