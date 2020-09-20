تعيين 5564  شاباً وتحرير 558 محضراً منشآت خالفت القانون بالقاهرة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة  5564 شاباً ، من بينهم  30 من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغ المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 16525 شاباً ، كما تم توفير 2930 فرصة عمل للشباب.
وأشار محمد طه مدير المديرية  في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضي ، أن المديرية  قامت باستخراج 1188 رخصة مزاولة مهنة، و 1112 شهادة قياس مستوى مهارة ، بالإضافة إلى تلقيها 965  شكوى، منها 177 شكوي تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة 228 شكوى للمحكمة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها ، وتم حفظ 48 شكوى ، وتبقى 332 شكوى تحت البحث والدراسة .
وتابع مدير المديرية أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بإستخراج 100 ترخيص  جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 30 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس  عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.
أما عن مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 129 منشأة ( دوري - حملات ) وأسفر التفتيش عن تحرير 423 محضراً لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 229 شكوي ، وتم تسوية 162 شكوى منها ودياً ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 159 منشأة ، وإعادة التفتيش على 318 منشأة أخرى ، أسفر التفتيش عن تحرير 135 محضر سلامة وصحة مهنية و5 محاضر تراخيص وغلق إداري ، كما تم بحث 13 شكاوى.
 

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