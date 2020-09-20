منة فضالي: "يعتقد الناس أنني بخير في أصعب لحظاتي"

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


قامت الفنانة منة فضالي بإستعادة ذكرياتها المؤلمة التي مرت بها خلال الفترة ماضية، مُعبرة عن صعوبة تلك اللحظات، بسبب اعتقاد الناس أنها بخير، رغم أنها لم تكن كذلك، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام ".

نشرت منة فضالي بعض الصور لها أثناء تواجدها على أحد الشواطئ خلال صيف 2019، وعلقت على الصور قائلةً:"مررت بأصعب لحظات حياتي، وأعتقد الناس حينها أنني بخير، ولكن الآن أنا بخير، صيف 2019".

وفي سياق آخر، يُعرض لمنة فضالي حاليًا بالسينمات فيلم "زنزانة 7" الذي تم طرحه خلال الأيام القليلة الماضية، وهو بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، مدحت تيخا، أحمد التهامي، عبير صبري، مايا نصري، أيهاب فهمي، مصطفى هريدي، أيمن كشك وآخرين وهو من إنتاج شركة “الجذور” للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج أيمن يوسف، والفيلم سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

أخبار تهمك

مفاجأة.. قناة الأهلي تتجاهل إنجازات محمود طاهر

منذ 39 دقيقة

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

جابريل أجبونلاهور : تعاقد ليفربول مع جوتا سيساعد ماني وصلاح

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ يوم

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ ساعة و 23 دقيقة

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ليستر سيتي يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتخلص من نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 22 ساعة

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ نصف ساعة

برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة

منذ أقل من ساعتين

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:58 م

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

12:07 م

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

09:57 ص

برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة

11:47 ص

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

09:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟