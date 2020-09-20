منة فضالي: "يعتقد الناس أنني بخير في أصعب لحظاتي"

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قامت الفنانة منة فضالي بإستعادة ذكرياتها المؤلمة التي مرت بها خلال الفترة ماضية، مُعبرة عن صعوبة تلك اللحظات، بسبب اعتقاد الناس أنها بخير، رغم أنها لم تكن كذلك، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام ".



نشرت منة فضالي بعض الصور لها أثناء تواجدها على أحد الشواطئ خلال صيف 2019، وعلقت على الصور قائلةً:"مررت بأصعب لحظات حياتي، وأعتقد الناس حينها أنني بخير، ولكن الآن أنا بخير، صيف 2019".



وفي سياق آخر، يُعرض لمنة فضالي حاليًا بالسينمات فيلم "زنزانة 7" الذي تم طرحه خلال الأيام القليلة الماضية، وهو بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، مدحت تيخا، أحمد التهامي، عبير صبري، مايا نصري، أيهاب فهمي، مصطفى هريدي، أيمن كشك وآخرين وهو من إنتاج شركة “الجذور” للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج أيمن يوسف، والفيلم سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.