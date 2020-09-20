السيطرة على حريق محدود في حرم السكة الحديد بالإسكندرية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب في "هيش" متواجد بحرم السكة الحديد، بمنطقة طوسون بالقرب من مستشفى التأمين الصحي، دون وقوع أى إصابات. 
 تلقت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، بلاغًا بشأن اندلاع حريق محدود الذى نشب فى "الهيش" المتواجد فى حرم السكة الحديد وتحديدًا بمنطقة طوسون بالقرب من مستشفى التأمين الصحي، التى تقع فى نطاق حى ثان المنتزه.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف لمكان الحادث وسط تواجد قوة من قسم شرطة ثان المنتزه وإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، وبالفعل تم السيطرة على الحريق وإخماده دون أى إصابات أو تلفيات، والتى لم تؤثر على حركة سير القطارات على السكة الحديد.

وتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة العامة التى تتوالى التحقيق بشأن الواقعة.

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