تعيين المستشارة هبة عوض مديرا للنيابة الإدارية في أسوان

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا صباح اليوم الأحد، بتعيين المستشارة هبة محمود السيد محد السيد عوض - مديرا للنيابة الإدارية بأسوان القسم الأول، لتصبح أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة أسوان.





ومن الجدير بالذكر أن المستشارة هبة محمود السيد محد السيد عوض، حاصلة على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة أسيوط سنة ١٩٩٦ حيث كانت أول سيدة تعين بالنيابة الإدارية من أبناء محافظة أسوان عام ١٩٩٧.





وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابات أسوان والأقصر ثم مكتب فني أسوان عام ٢٠١٥، حيث تم ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة، واعتبارا من اليوم مديرا للنيابة الإدارية بأسوان القسم الأول.





هذا وقد تم اختيار السيدة المستشارة المذكورة لشغل هذه الوظيفة إعمالا لمبدأ الاختيار وفق معيار الكفاءة والجدارة.





صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.





وفي سياق أخر، قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة، إحالة نهى الإمام السيد الشيخ الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش، إعمالا لأحكام القانون.









صرح بذلك المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمى باسم النيابة.





وكان قد أمر المستشار النائب العام بإحالة متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.









وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.



