وزير الرياضة يكرم منظمي حفل قرعة بطولة العالم لليد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
الفجر
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كرم اليوم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، منظمي حفل قرعة بطولة العالم لليد مصر 2021. 

وخلال حفل التكريم، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص الشكر والتقدير لمنظمي ومقدمي حفل قرعة البطولة والذي شهدت ردود أفعال عالمية موجها رسالة حب للموسيقار عمرو خيرت علي إبداعاته في القرعة.

صرح وزير بأن التكريم يأتي للجهود الذي بذلت من جانب منظمي حفل قرعة البطولة والنجاح الكبير الذي تحقق والذي تابعه اكتر من مليار مشاهد حول العالم من 190 دولة حول العالم، مشيرًا إلي اعتزازه بوجوده بجانب الدكتور حسن مصطفي القيمة الدولية الذي أسس لمنظومة رياضة اليد المصرية والعالمية.

وشدد وزير الرياضة علي إصرار القيادة السياسية المضي قدمًا في طريق البناء والعمل وتكريم المخلصين والمجتهدين من أبنائها بالداخل والخارج، وأكد حرص الدولة على تكريم كل مسئول بذل جهدا لخدمة الوطن في مختلف المجالات.

وجاء علي رأس المكرمين رئيس اللجنة المنظمة ورئيس اتحاد اليد المهندس هشام نصر، ومدير البطولة الكابتن حسين لبيب، وأمين صندوق اتحاد اليد الكابتن مؤمن صفا، والكابتن علاء السيد المشرف علي المنتخبات الوطنية، والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي بوزارة الرياضة، اللواء محمد رضا دواود رئيس مجلس إدارة لاكي تورز، وأحمد سعد من شركة ثري أس، وهاني لطفي المخرج التلفزيوني، والسادة مسئولي شركة تكرتي وبيرزنتيشن ؛ منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة تذكرتي وبيرزنتيشن، 
والفنان خالد النبوى والفنانة إنجى المقدم وجاسمين طه.

وجه الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد الشكر لجميع شركاء النجاح في إخراج حفل القرعة بدء من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وكافة المؤسسات واللجان المعنية والذي كانت نتيجه مليار مشاهدة من 190 دولة وردود أفعال عالمية.

وأشار منتصر النبراوي، إلي التناغم بين المؤسسات كافة الذي أدى لنجاح حفل القرعة ولاقت إعجاب الجميع، ونعد بحفل افتتاح وختام يليق بإسم ومكانة مصر.
وزير الرياضة يكرم منظمي حفل قرعة بطولة العالم لليد
وزير الرياضة يكرم منظمي حفل قرعة بطولة العالم لليد

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