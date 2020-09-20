بعد شائعات وفاتها.. حنان سليمان توصل تصوير مسلسل "الوجه الآخر"

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
تستكمل الفنانة حنان سليمان تصوير مشاهدها في مسلسل "الوجه الاخر"، الذى مع الفنان ماجد المصري،والذي يعرض على التليفزيون المصري.




كما أنها تواصل تصوير مشاهدها بمسلسل "خيط حرير" مع النجمه مي عز الدين، والمقرر أن يتم عرضه في دارما رمضان عليه
على الرغم من انتشار أخبار مؤخرا بوفاتها عقب إصابتها بفيروس كورونا.


وكان قد انتشر أمس على مواقع التواصل الاجتماعى خبر وفاة الفنانة حنان سليمان، بعد إصابتها بفيروس كورونا، ليتصدر الخبر محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

أخبار تهمك

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. قناة الأهلي تتجاهل إنجازات محمود طاهر

منذ 40 دقيقة

خلال ساعات.. فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي السابق: أحمد فتحي مستمر ولن يرحل لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخلص من نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

تشافي يثني على قوة النصر السعودي

منذ ساعة و نصف

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ 33 دقيقة

إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي "ترامب" (تفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ يوم

برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع "البلايلي"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ليستر سيتي يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:58 م

يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

12:07 م

عاجل.. مؤشر جديد يقرب فيريرا من الزمالك

09:57 ص

برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة

11:47 ص

مصير مباني الوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية (فيديو)

09:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟