مورينيو يعلن تشكيلة توتنهام أمام ساوثهامبتون

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:30 م
توتنهام
توتنهام
أحمد عصام
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كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراته أمام فريق ساوثهامبتون في اللقاء الذي سيجمع الفريقين على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الـ2 من البريميرليج. 

واستبعد مورينيو لاعبه ديلي آلي من قائمة المباراة للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد المشادة التي شهدتها مباراة الجولة الأولى بينه وبين هولبيرج لاعب خط الوسط. 

وجاءت التشكيلة الرسمية كالآتي :- 

حراسة المرمى: لوريس. 

خط الدفاع: مات دوهيرتي - داير - سانشيز - بن ديفيز.  

خط الوسط: هولبيرج - وينكس - ندومبيلي - لوكاس مورا.

خط الهجوم: هاري كين - سون هيونج.

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رياضة تشكيلة توتنهام الجوله الاولى الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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