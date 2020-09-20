وفاة إيهاب صالح السكرتير العام السابق لاتحاد الكرة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إيهاب صالح السكرتير العام السابق لإتحاد الكرة المصري.


ونشر الإتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك نعي لإيهاب صالح.


وجاء في النعي " ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد/ عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد وفروعه المهندس/ إيهاب صالح السكرتير العام الأسبق للاتحاد الذي وافته المنية صباح اليوم.


وأنهى " سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله بقبول حسن ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله وزملاءه وكل محبيه الصبر الجميل و "إنا لله وإنا إليه راجعون".


وشغل إيهاب صالح بعض المناصب الرياضية الأخرى مثل رئاسة نادي جولدي وعُرف بُحسن خلقه ومساعدته للكثير من الشباب وهو ما ظهر جلياً في دعوات الأشخاص له بالرحمة.


وينعي فريق عمل الفجر الرياضي الفقيد ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يلهم ذويه الصبر والصلوان.


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