التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة في منتصف الجلسة









واصل سهم التجاري الدولي الضغط علي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث هبط بنسبة 0.6% ليصل الي مستوي 10980 نقطة وسط تباين بأداء المؤشرات ، كما هبطت بعض الأسهم القيادية ومنها السويدي اليكتريك والمصرية للإتصالات وذلك مع ترقب اجتماع المركزى نهاية الأسبوع بشأن الفائدة ، و كذلك تسعير الغاز للمصانع فى اجتماع لجنة التسعير .