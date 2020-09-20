التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة في منتصف الجلسة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:13 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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واصل سهم التجاري الدولي  الضغط علي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية،  بمنتصف تعاملات جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  حيث هبط بنسبة 0.6% ليصل الي مستوي 10980 نقطة وسط تباين بأداء المؤشرات ،  كما هبطت بعض الأسهم القيادية ومنها السويدي اليكتريك والمصرية للإتصالات وذلك مع ترقب اجتماع المركزى نهاية الأسبوع بشأن الفائدة ، و كذلك تسعير الغاز للمصانع فى اجتماع لجنة التسعير.
 
وتراجع المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 10980نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 1971 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 2865 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 933 نقطة.

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