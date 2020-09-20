مفاجأة.. الزمالك يحدد بديل فيريرا

ينتظر مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الرد النهائي من البرتغالي جيوسفالدو فيريرا لمعرفة ما إذا كان سيعود لتولي تدريب المارد الأبيض من جديد خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون في الولاية الثانية له من عدمه.





وكان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة البيت الأبيض قد أكد أن هناك مفاوضات تتم مع مدرب كبير للغاية في عالم كرة القدم الإفريقية والعربية ويتشاور مع مساعديه قبل أن يتخذ القرار النهائي.





إلى أن الوقت لم يسعف البيت الأبيض لتحديد أكثر من خيار فبعد إعتذار جروس تبقى الثنائي فيريرا وكالديرون الذي سيتم التفاوض معه في حالة رفض فيريرا هو الآخر العرض المُقدم من الزمالك.





يُذكر أن فيريرا يقوم حالياً بدراسة كل ما يخص نادي الزمالك من قائمة اللاعبين وموقف النادي في بطولة الدوري التي حسمها النادي الأهلي وغيرها من الأمور قبل إتخاذ قراره النهائي.