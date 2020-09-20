بفيديو على "إنستجرام" ..نبيلة عبيد تُعلن عن اقتراب صدور مذكراتها

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أوضحت الفنانة نبيلة عبيد، عن اقتراب صدور مذكراتها الشخصية خلال الأيام المقبلة، وذلك في كتاب يضم الكثير من الأسرار والمفاجآت التي ستنال إعجاب الجمهور، حسبما أكدت ذلك في تصريحات سابقة.

وأعلنت الفنانة نبيلة عبيد عن اسم الكتاب الذي سيشمل ذكرياتها، من خلال حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ومن المُقرر أن يحمل اسم "سينما نبيلة عبيد".

نشرت نبيلة عبيد مقطع فيديو قصير يحتوي على صورة لها، مع قصاصات من ورق الجرائد، لإيماء يبدو أنه غلاف الكتاب المنتظر.

وعلقت نبيلة عبيد على الفيديو قائلة:"الموعد اقترب، وصدور كتاب سينما نبيلة عبيد بات قريبًا جدًا، موسيقى بعنوان (حياتي) لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب تعبر عن حالة الترقب والمفاجآت التي أعيشها وأنتظرها".

وتابعت نبيلة عبيد قائلة:"بحبكم أوي ومساء الورد على عينيكم، وطبعاً شكراً مركز أفنان الفن على إبداعاته الفنية".

والجدير بالذكر أن نبيلة عبيد شاركت مؤخرًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" سكر زيادة"، وهو بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، ومجموعة مميزة من النجوم.

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