يطرح في المصل واللقاح.. ماذا تعرف عن لقاح الأنفلونزا الرباعي؟

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في ضوء توفير لقاح الإنفلونزا الرباعي، بمركز المصل واللقاح، حيث ترجع أهميته لما يشهده فصل الخريف والشتاء هذا العام من حالة استثنائية بسبب مواجهة مجموعة من الفيروسات التنفسية.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن لقاح الأنفلونزا الرباعي بعد طرحه في مركز المصل واللقاح.



١. أعلن مركز المصل واللقاح عن توفير لقاح الإنفلونزا الرباعي لمواجهة أعراض البرد في الخريف والشتاء.



٢. يتوفر لقاح الأنفلونزا الرباعي في 11 مركزا وفرعا على مستوى الجمهورية بسعر 170 جنيها.



٣. تكمن أهمية اللقاح، لما يشهده فصل الخريف والشتاء هذا العام من حالة استثنائية بسبب مواجهة مجموعة من الفيروسات التنفسية أمثال الإنفلونزا وفيروس كورونا.



٤. لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي، تم توفيره في مركز التطعيمات الرئيسي بالعجوزة، وجميع مراكز التطعيمات.



٥. يشمل اللقاح الرباعي، ٤ سلالات من فيروس الإنفلونزا.



٦. يختلف عن لقاح الإنفلونزا الثلاثي الذي تم توفيره العام الماضي ويشمل ٣ سلالات من الفيروس فقط.



٧. يعطى اللقاح الرباعي بداية من عمر ٣ سنوات فيما فوقها، والجرعة للأطفال والكبار واحدة.



٨. يعطي اللقاح على جرعتين بينهما شهر للأطفال بداية من عمر ٣ سنوات إلى ٩ سنوات لو كان الطفل لم يسبق له الحصول على اللقاح في السنوات الماضية.



٩. أما إذا سبق له تلقي اللقاح حتى لو كان من النوع الثلاثي فهو يحتاج جرعة واحدة.



١٠. هذا اللقاح موسمى سنوى يتجدد كل عام عن الآخر ويختلف عما سبقه من لقاحات.



١١. هناك أولوية لأعضاء الطواقم الطبية لتعرضهم لنسب كبيرة من العدوى، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب، ومرضى حساسية الصدر والتليف الرئوي، والأطفال، والحوامل.



١٢. ويمنع من اللقاح، الأطفال أقل من 6 أشهر، وأصحاب الحساسية المفرطة من اللقاح أو البيض، ومرضى متلازمة الشلل الرباعي.



وكانت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، تجري تجارب سريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.



وبحسب بيانات وزارة الصحة والسكان فإن التجارب السريرية على لقاح كورونا والتي من المقرر إجرائها فى مصر تشترك فيها الوزارة مع شركتى جى 42 للرعاية الصحية وسينوفارم CNBG.