عذبهم واستغلهم في شراء مخدرات.. اعترافات مثيرة في تعدي أب على أطفاله بالوراق

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باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة اعتداء أب على أطفاله الثلاثة بالسب والضرب داخل شقة بالوراق، وتصويرهم لارسال الفيديو لوالدتهم لتهديدها وحرمانها من الأطفال.



واستمعت النيابة لأقوال الأطفال الثلاثة، أنهم مقيمين مع الأب، وقيامه بالتعدى عليها وعلى الأطفال الثلاثة بالسب والضرب وتعذيبهم نظرًا لإدمانه تعاطى المواد المخدرة وقد هرب الأطفال من منزل والدهم لكثرة التعذيب وأقاموا طرفها عقب واقعة التعدى الأخيرة والتى كانت من نتيجتها فقدان أحد الأطفال للنطق لمدة شهر



فيما استمعت النيابة لأقوال الزوجة وأطفالها تبين أنها تاركة منزل الزوجية من حوالى تسعة شهور ومقيمة طرف والدها نظرًا للخلافات الزوجية بينهما



واضافت الأم أن الأطفال مقيمين طرف الزوجة أن زوجها عاطل عن العمل منذ سنوات ويستولى على أموالها التى تتربحها من (تجارة بيع الملابس) لإنفاقها على شراء المخدرات كرهًا عنها، وبمناقشة الأطفال "المجنى عليهم أيدوا ما جاء بأقوال والدتهم وأضافوا بأن والدهم كان يستغلهم فى شراء المواد المخدرة له وتعاطيها أمامهم بالمنزل مما يؤثر بالسلب على الأطفال.



وبمناقشة (شقيقة المتهم) أقرت بقيامها بتصوير الواقعة بالإتفاق مع (شقيقها) على هاتفه المحمول وإرسال الفيديو لزوجتها لتهديدها وحرمانها من الأطفال



كانت تمكنت الأجهزة الامنية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بقيام أحد الأشخاص بالتعدى بالسب والقذف والضرب على بعض الأطفال بقسوة وإستغاثة الأطفال بداخل شقة سكنية.



وبالفحص والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الواقعة بمنطقة وراق العرب بالجيزة، وأن الأطفال المتعدى عليهم (3 أطفال " سن 11، 12، 14") وأن المتعدى عليهم هو والدهم (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، له معلومات جنائية "جارى ضبطه") حيث قام وشقيقته (لا تعمل، مقيمة بذات العنوان) بالإتفاق مع شقيقها بتصوير الواقعة وإرسالها لزوجته، نكاية فيها وتهديدها بحرمانها من أطفالها لوجود مشاكل زوجيه بينهما، والتى قامت وبمساعدة شقيقتها ببثه على مواقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



